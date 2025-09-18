Türkei: Weiterer CHP-Bürgermeister abgesetzt

Tunahan Turhan/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa Unter Druck: CHP-Chef Özgür Özel (Ankara, 6.4.2025)

Istanbul. Die türkischen Behörden haben erneut einen Kommunalpolitiker der größten Oppositionspartei CHP im Rahmen von Korruptionsermittlungen suspendiert. Der Bezirksbürgermeister des Istanbuler Stadtteils Bayrampasa, Hasan Mutlu, sei nach seiner Verhaftung am Dienstag abgesetzt worden, teilte das Innenministerium am Mittwoch mit. Es handele sich um eine vorübergehende Maßnahme. Ihm werde unter anderem die Annahme von Bestechungsgeldern vorgeworfen. Damit sitzen zurzeit 18 Bürgermeister der CHP in Untersuchungshaft. Die CHP, der bei den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr ein Überraschungserfolg gelungen war, steht seit Monaten unter Druck. Sie sieht sich als Opfer einer politisch motivierten Kampagne der Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Diese bestreitet eine Einflussnahme auf die Justiz. Im März war der Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu wegen Terror- und Korruptionsvorwürfen festgenommen und abgesetzt worden. Das löste landesweite Proteste aus. İmamoğlu gilt als aussichtsreicher Herausforderer von Erdoğan bei künftigen Wahlen. (dpa/jW)