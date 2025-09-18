Gegründet 1947 Donnerstag, 18. September 2025, Nr. 217
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Online Extra
17.09.2025, 19:59:56 / Ausland

Türkei: Weiterer CHP-Bürgermeister abgesetzt

CHP_Parteichef_Oezgu_87227315.jpg
Tunahan Turhan/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Unter Druck: CHP-Chef Özgür Özel (Ankara, 6.4.2025)

Istanbul. Die türkischen Behörden haben erneut einen Kommunalpolitiker der größten Oppositionspartei CHP im Rahmen von Korruptionsermittlungen suspendiert. Der Bezirksbürgermeister des Istanbuler Stadtteils Bayrampasa, Hasan Mutlu, sei nach seiner Verhaftung am Dienstag abgesetzt worden, teilte das Innenministerium am Mittwoch mit. Es handele sich um eine vorübergehende Maßnahme. Ihm werde unter anderem die Annahme von Bestechungsgeldern vorgeworfen. Damit sitzen zurzeit 18 Bürgermeister der CHP in Untersuchungshaft. Die CHP, der bei den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr ein Überraschungserfolg gelungen war, steht seit Monaten unter Druck. Sie sieht sich als Opfer einer politisch motivierten Kampagne der Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Diese bestreitet eine Einflussnahme auf die Justiz. Im März war der Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu wegen Terror- und Korruptionsvorwürfen festgenommen und abgesetzt worden. Das löste landesweite Proteste aus. İmamoğlu gilt als aussichtsreicher Herausforderer von Erdoğan bei künftigen Wahlen. (dpa/jW)

CHP_Anhaenger_schwen_87263814.jpg
Tunahan Turhan/SOPA Images via ZUMA Press Wire
Die kemalistische CHP ist seit langem schwerem Druck durch Präsident Erdoğan ausgesetzt (Ankara, 6.4.2025)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Ausland

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro