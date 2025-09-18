Frist zum Verkauf von Tik-Tok in den USA verlängert

Christian Ditsch/Version Die USA und China haben sich zum Verbleib der Kurzvideo-Plattform in den USA geeinigt

Washington. US-Präsident Donald Trump hat eine Frist zum Verkauf der Kurzvideo-Plattform Tik-Tok verlängert. Ursprünglich sollte sie am Mittwoch auslaufen. Dem Sender CNBC zufolge soll binnen 45 Tagen eine endgültiges Ergebnis feststehen. Die USA und China hatten sich nach monatelangen Verhandlungen eine Vereinbarung getroffen, wonach Tik-Tok in den USA weiterlaufen kann. Über Details der Vereinbarung wurde zunächst nichts bekannt. Der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge hatte der chinesische Vizepremier und Leiter der Handlungsdelegation der Volksrepublik, He Lifeng, die Hoffnung ausgedrückt, die Einigung werde zu einem Abbau von Investitionshürden in den USA führen. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag erklärt, am Freitag mit Chinas Präsident Xi Jinping über Details der Vereinbarung telefonieren zu wollen. (Reuters/jW)