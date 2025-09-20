Nvidia steckt Milliarden in Intel

Santa Clara. Der kriselnde Chippionier Intel bekommt milliardenschwere Unterstützung vom erfolgreicheren Konkurrenten Nvidia. Zum einen wird Nvidia Intel-Aktien für fünf Milliarden US-Dollar kaufen. Noch wichtiger könnte für Intel aber die technische Kooperation sein: Die Unternehmen wollen gemeinsam Chips entwickeln. Intel wird unter anderem Prozessoren seines X86-Systems bauen, die an Nvidia-Technik für Rechenzentren angepasst sind. Die Intel-Aktie sprang im US-Handel um rund 23 Prozent hoch. Nvidias Chipsysteme wurden zur Schlüsseltechnologie für Training und Betrieb von Software mit künstlicher Intelligenz. Das Unternehmen hat einen Börsenwert von 4,3 Billionen US-Dollar. (dpa/jW)