Produktionsstopps wegen Exportkontrollen
Beijing. Die europäische Handelskammer in China erwartet wegen Exportkontrollen der Volksrepublik auf seltene Erden weitere Produktionsausfälle bei ihren Mitgliedsfirmen. Der Mangel an Freigaben für Ausfuhren der wichtigen Rohstoffe könnte im September zu 46 Fertigungsstopps führen, wie die EU-Kammer in Beijing am Freitag mitteilte. Bis Dezember könnten weitere folgen. China hatte während des Zollstreits mit den USA Anfang April Exportkontrollen eingeführt. Die Rohstoffe werden etwa in Sensoren oder Elektromotoren verbaut. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
