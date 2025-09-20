Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Sa. / So., 20. / 21. September 2025, Nr. 219
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 20.09.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Produktionsstopps wegen Exportkontrollen

Beijing. Die europäische Handelskammer in China erwartet wegen Exportkontrollen der Volksrepublik auf seltene Erden weitere Produktionsausfälle bei ihren Mitgliedsfirmen. Der Mangel an Freigaben für Ausfuhren der wichtigen Rohstoffe könnte im September zu 46 Fertigungsstopps führen, wie die EU-Kammer in Beijing am Freitag mitteilte. Bis Dezember könnten weitere folgen. China hatte während des Zollstreits mit den USA Anfang April Exportkontrollen eingeführt. Die Rohstoffe werden etwa in Sensoren oder Elektromotoren verbaut. (dpa/jW)

