Daimler Truck kooperiert mit US-Rüstungskonzern
Leinfelden-Echterdingen. Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will sein Militärgeschäft weiter ausbauen. Das Dax-Unternehmen wolle künftig eng mit dem US-Rüstungsunternehmen General Dynamics Land Systems zusammenarbeiten, hieß es in einer Mitteilung. Beide Unternehmen hätten eine strategische Partnerschaft vereinbart. Ziel sei die Kooperation bei Entwicklung, Produktion und Service militärischer Logistikfahrzeuge in ausgewählten Märkten. Es gehe um »umfassende Lösungen für Armeen weltweit«, sagte die Chefin von Mercedes-Benz Special Trucks, Franziska Cusumano, laut Mitteilung vom Freitag. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
