USA wollen Aktivisten abschieben

Washington. Eine US-Richterin hat die Abschiebung des algerisch-palästinensischen Aktivisten Mahmoud Khalil nach Algerien oder Syrien (sein Geburtsland) angeordnet. Wie aus Gerichtsunterlagen vom Mittwoch (Ortszeit) hervorgeht, soll Khalil in seinem Antrag für eine sogenannte Green Card Informationen ausgelassen haben. Seine Anwälte kündigten an, Berufung gegen die Entscheidung einzulegen. Khalil war eines der bekanntesten Gesichter der Proteste gegen den Krieg im Gazastreifen an der Columbia-Universität in New York. Er war Anfang März von Beamten der Einwanderungspolizei ICE festgenommen worden, obwohl er eine dauerhafte US-Aufenthaltsgenehmigung besitzt und mit einer US-Bürgerin verheiratet ist. (AFP/jW)

