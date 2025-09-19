Großbritannien: Trump und Starmer beraten

London. Am zweiten Tag seines Staatsbesuchs in Großbritannien ist US-Präsident Donald Trump am Donnerstag zu einem Treffen mit Premierminister Keir Starmer auf dessen Landsitz Chequers nordwestlich von London eingetroffen. Dort soll ein milliardenschweres Wirtschaftsabkommen zu Technologie und Atomkraft unterzeichnet werden. Auch der Ukraine-Krieg und der Gazakrieg dürften bei dem Gespräch zwischen Starmer und Trump eine Rolle spielen.(AFP/jW)