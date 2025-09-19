Syrien: Außenminister besucht USA

Damaskus/Washington. Zum ersten Mal seit mehr als 25 Jahren ist ein syrischer Außenminister wieder zu einem offiziellen Besuch nach Washington gereist. Syriens staatliche Nachrichtenagentur Sana beschrieb den Besuch von Asaad Al-Schaibani von der demokratisch nicht legitimierten Übergangsregierung als »historisch«. Der Besuch stelle einen Wendepunkt in den syrisch-US-amerikanischen Beziehungen dar, hieß es weiter. Offizielle Angaben aus Washington zu dem Besuch gab es zunächst nicht. Die US-Nachrichtenseite Axios hatte zuvor unter Berufung auf US-Abgeordnete berichtet, dass Al-Schaibani in Washington über die dauerhafte Aufhebung der noch verbleibenden Sanktionen gegen Syrien sprechen wolle. Dem Bericht zufolge soll es am Freitag auch ein Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio geben. Im vergangenen Dezember war Präsident Baschar Al-Assad von einer Islamistenmiliz gestürzt worden, die seither in Syrien regiert. (dpa/jW)