Israelischer Minister: Gaza »Immobiliengoldgrube«

Tel Aviv. Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich hat den Gazastreifen als potentielle »Immobiliengoldgrube« bezeichnet. »Es gibt einen Geschäftsplan, der von den professionellsten Leuten ausgearbeitet wurde, der auf dem Tisch von (US-Präsident Donald) Trump liegt«, sagte Smotrich bei einer Immobilienkonferenz in Tel Aviv am Mittwoch, wo er auch nach der Zeit nach dem Gazakrieg gefragt wurde. Nun müsse entschieden werden, »wie wir uns das aufteilen, wie wir Prozente aus der Vermarktung des Bodens in Gaza machen«. Die bei Neubauprojekten übliche »Phase der Zerstörung« habe man schon hinter sich, sagte Smotrich. »Jetzt müssen wir bauen, das ist sehr viel billiger.« Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte bereits vor einer Woche im Zusammenhang mit Trumps Plan für den Gazastreifen von »wunderbaren Strandgrundstücken« gesprochen. (dpa/jW)