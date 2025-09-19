Gegründet 1947 Freitag, 19. September 2025, Nr. 218
Aus: Ausgabe vom 19.09.2025, Seite 2 / Ausland

Von der Leyen kündigt Freihandel mit Indien an

Berlin. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat der exportorientierten deutschen Wirtschaft weitere Freihandelsabkommen in Aussicht gestellt. »Mit Indien wollen wir noch dieses Jahr abschließen«, sagte sie am Donnerstag in Berlin bei einer Veranstaltung großer Wirtschaftsverbände. Indiens Ministerpräsident habe zugesagt, dieses Ziel zu teilen. Weitere Gespräche gebe es unter anderem mit Südafrika, Malaysia und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Abkommen hatte es zuletzt bereits mit Mexiko, der Schweiz und dem Mercosur-Block mehrerer südamerikanischer Staaten gegeben. (Reuters/jW)

