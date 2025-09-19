Mutmaßlicher Anschlag an jordanischem Grenzübergang
Amman. An einem Grenzübergang zwischen dem besetzten Westjordanland und Jordanien hat ein Angreifer am Donnerstag israelischen Angaben zufolge zwei Menschen durch Schüsse getötet. Die beiden Männer im Alter von 20 und 60 Jahren seien nach dem Vorfall am Grenzübergang Allenby ihren Schussverletzungen erlegen, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit. Der Angreifer sei von israelischen Einsatzkräften getötet worden, hieß es weiter. Der israelische Sender Channel 12 berichtete, es handele sich bei dem Angreifer um einen Jordanier, der einen Lkw mit für den Gazastreifen bestimmten Hilfsgütern zu dem Grenzübergang gesteuert habe. (AFP/jW)
