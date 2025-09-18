Nachschlag: Erzählungen von Übersee
Im Deutschlandfunk wurde mal wieder über das Lieblingsthema der Deutschen gesprochen: die USA. Gefragt war Michael Werz. Er arbeitet für die private Denkfabrik Council on Foreign Relations und berät bei der Münchner »Sicherheitskonferenz«. Wo einen ein Philosophiestudium an der Goethe-Universität Frankfurt und ein Buch über Ideologiekritik nicht alles hinbringen können. In den USA sei die Lage jedenfalls »sehr angespannt«, gerade nach der Erschießung Charlie Kirks. Es gebe Angriffe auf oppositionelle Stimmen, die »nicht auf Fakten basieren, sondern Teil einer breiter angelegten Kampagne« seien; die öffentliche Sphäre werde zunehmend kontrolliert; sogar Stiftungen würden auf Linie gebracht. Aufatmen: Über die BRD wird so nicht gesprochen. Die Utopie des Rechtsstaats bleibt unangetastet. Der jüngsten Ankündigung von Familienministerin Prien, öffentlich finanzierte NGOs »anlassbezogen« vom Verfassungsschutz überprüfen zu lassen und dabei »linke Aktivisten« auszusieben, zum Trotz. (mag)
75 für 75
Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Vorschlagvom 18.09.2025
-
Kleine Volksvertreterkundevom 18.09.2025
-
»Kino ist dialektisch«vom 18.09.2025
-
Künstler, Linker, Cowboyvom 18.09.2025
-
Sich selbst erschaffenvom 18.09.2025