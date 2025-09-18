Litauen: Jugendliche lernen Drohnenfliegen
Vilnius. Das litauische Verteidigungsministerium hat am Dienstag an der Grenze zu Russland die erste von landesweit neun Schulen eröffnet, in denen Kinder ab zehn Jahren und Erwachsene den Umgang mit Drohnen erlernen sollen. »Es geht darum, militärische Verteidigungsfähigkeiten aufzubauen, was Litauen sehr ernst nimmt, da es in der Nachbarschaft von Russland und Belarus lebt«, behauptete der stellvertretende Verteidigungsminister Tomas Godliauskas. Unterrichtet werden demnach der Betrieb von sogenannten First-Person-View- , Quadrocopter- und Nurflügeldrohnen sowie deren Montage und Programmierung. (Reuters/jW)
