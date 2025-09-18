Gegründet 1947 Donnerstag, 18. September 2025, Nr. 217
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 18.09.2025, Seite 6 / Ausland

Litauen: Jugendliche lernen Drohnenfliegen

Vilnius. Das litauische Verteidigungsministerium hat am Dienstag an der Grenze zu Russland die erste von landesweit neun Schulen eröffnet, in denen Kinder ab zehn Jahren und Erwachsene den Umgang mit Drohnen erlernen sollen. »Es geht darum, militärische Verteidigungsfähigkeiten aufzubauen, was Litauen sehr ernst nimmt, da es in der Nachbarschaft von Russland und Belarus lebt«, behauptete der stellvertretende Verteidigungsminister Tomas Godliauskas. Unterrichtet werden demnach der Betrieb von sogenannten First-Person-View- , Quadrocopter- und Nurflügeldrohnen sowie deren Montage und Programmierung. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro