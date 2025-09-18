Slowakei: Tausende protestieren gegen Regierung
Bratislava. In der Slowakei sind am Dienstag Tausende Menschen gegen die Regierung von Ministerpräsident Robert Fico auf die Straßen gegangen. Die Proteste richteten sich gegen ein Sparprogramm der Regierung mit höheren Beiträgen für Kranken- und Sozialversicherung, Steuererhöhungen für Besserverdienende sowie einer Anhebung der Mehrwertsteuer auf bestimmte Lebensmittel. Befeuert wurden die Proteste vom Ärger über eine Reise Ficos nach China, bei der er den russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen hatte. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Ausland
