UN-Generalsekretär schlägt Kürzungen vor

New York. UN-Generalsekretär António Guterres schlägt vor, den regulären Haushalt der Vereinten Nationen für das kommende Jahr um 15 Prozent zu kürzen. Ein hochrangiger UN-Beamter sagte, der überarbeitete Haushalt belaufe sich auf 3,238 Milliarden Dollar (2,73 Milliarden Euro). Dies würde demnach zum Abbau von 2.681 Stellen führen. Die Vereinten Nationen haben mit chronischen Finanzproblemen zu kämpfen, die durch die Politik von US-Präsident Donald Trump noch verschärft wurden. Betroffen von den Kürzungen wären die drei Säulen: Frieden und Sicherheit, Menschenrechte und nachhaltige Entwicklung. Programme für die am wenigsten entwickelten Länder blieben demnach verschont.(AFP/jW)