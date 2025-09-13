Mehr als 100.000 Menschen bei rechter Großdemo in London

Joanna Chan/AP/dpa Ganz ohne Käse. Auflauf britscher Faschisten in London

London. Bei einer Großdemonstration der rechten Szene in Großbritannien sind nach Schätzungen der Polizei in London mehr als 100.000 Menschen auf die Straße gegangen. Angeführt und organisiert wurde der Aufzug von dem bekannten britischen Faschisten Tommy Robinson. Auf Plakaten und Fahnen waren Slogans für eine schärfere Asylpolitik zu lesen – etwa »Stoppt die Boote« oder »Schickt sie nach Hause«, wie unter anderem der Sender Sky berichtete.

Geplant war noch eine Kundgebung im Regierungsviertel in Westminster, darunter als Redner auch der ehemalige Stratege von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, wie die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Robinson berichtete. (dpa/jW)