Rücktritt am Dienstag: Frankreichs Ministerpräsident verliert Vertrauensabstimmung

Christophe Ena/AP/dpa Auf dem Weg nach draußen: Noch-Premierminister Bayrou am Montag in der Nationalversammlung in Paris

Paris. Frankreichs Ministerpräsident François Bayrou steht vor dem Rücktritt. Er verlor am Montag im Parlament eine von ihm angesetzte Vertrauensabstimmung. Er werde sein Rücktrittsgesuch am Dienstag morgen bei Präsident Emmanuel Macron einreichen, teilte Bayrous Büro unmittelbar nach der Abstimmung in der Nationalversammlung mit. Der 74jährige stand als vierter Regierungschef unter Macron in weniger als zwei Jahren an der Spitze einer Minderheitsregierung. Bayrou hatte vor weniger als einem Jahr von dem konservativen Politiker Michel Barnier übernommen.

Macron dürfte sich nun auf die Suche nach einem neuen Regierungschef machen. Ausgeschlossen hat Macron bisher, noch einmal das Parlament aufzulösen, wie er es 2024 getan hatte. Die vorgezogene Neuwahl hatte zu einer noch tieferen Spaltung der Nationalversammlung geführt und die politische Krise Frankreichs verschärft. (Reuters/jW)