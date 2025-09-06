Protest gegen Einsatz der Nationalgarde in US-Hauptstadt
Washington. In der US-Hauptstadt soll ein »Nationaler Marsch« am Sonnabend gegen den Einsatz der Nationalgarde durch US-Präsident Donald Trump protestieren. Dazu hatte die Bürgerbewegung »50501« aufgerufen. Die Organisatoren werfen Trump ein autoritäres und »faschistisches« Vorgehen vor, um Bewohner der Metropole einzuschüchtern. Trump hat rund 2.300 Soldaten der Nationalgarde mobilisiert, die etwa in der Innenstadt von Washington sowie in Bahnhöfen patrouillieren. Er hatte dies mit einer überbordenden Kriminalität begründet, die sich in der Polizeistatistik allerdings nicht finden lässt. Im Gegenteil: Der Hauptstadtbezirk District of Columbia (DC) hat daher eine Klage gegen den Einsatz angekündigt. Trump will nun auch in Chicago und New York, Hochburgen der Demokratischen Partei mit Militär aufmarschieren. (AFP/jW)
