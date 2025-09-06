Gegründet 1947 Sa. / So., 06. / 7. September 2025, Nr. 207
05.09.2025, 17:59:10 / Ausland

Protest gegen Einsatz der Nationalgarde in US-Hauptstadt

Nationalgarde_in_Was_87130766.jpg
Rod Lamkey/AP/dpa
Washingtons »New Normal«: Nationalgarde marschiert in der US-Hauptstadt

Washington. In der US-Hauptstadt soll ein »Nationaler Marsch« am Sonnabend gegen den Einsatz der Nationalgarde durch US-Präsident Donald Trump protestieren. Dazu hatte die Bürgerbewegung »50501« aufgerufen. Die Organisatoren werfen Trump ein autoritäres und »faschistisches« Vorgehen vor, um Bewohner der Metropole einzuschüchtern. Trump hat rund 2.300 Soldaten der Nationalgarde mobilisiert, die etwa in der Innenstadt von Washington sowie in Bahnhöfen patrouillieren. Er hatte dies mit einer überbordenden Kriminalität begründet, die sich in der Polizeistatistik allerdings nicht finden lässt. Im Gegenteil: Der Hauptstadtbezirk District of Columbia (DC) hat daher eine Klage gegen den Einsatz angekündigt. Trump will nun auch in Chicago und New York, Hochburgen der Demokratischen Partei mit Militär aufmarschieren. (AFP/jW)

