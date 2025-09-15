Khartum weist Vorschlag zu Waffenruhe zurück
Khartum. Die sudanesische Militärregierung hat einen Vorschlag der USA und mehrerer arabischer Länder für eine Waffenruhe zurückgewiesen. Die USA hatten am Freitag zusammen mit Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten zu einer dreimonatigen humanitären Waffenruhe im Sudan aufgerufen. Anschließend solle ein dauerhafter Waffenstillstand in Kraft treten, gefolgt von einem neunmonatigen Übergang zu einer zivilen Regierung, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Medien als Zielscheibevom 15.09.2025
-
»Wir wollten die Suche nach Wahrheit begleiten«vom 15.09.2025
-
Drohneneinsätze verschärfen Kriegslagevom 15.09.2025
-
»Lasst uns alles blockieren!«vom 15.09.2025
-
Rechter Sturm in Londonvom 15.09.2025
-
Spitzel enttarntvom 15.09.2025
-
Krieg gegen die Wissenschaftvom 15.09.2025
-
US-Zerstörer kapert Fischerbootvom 15.09.2025