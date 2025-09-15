Gegründet 1947 Montag, 15. September 2025, Nr. 214
Aus: Ausgabe vom 15.09.2025, Seite 7 / Ausland

Khartum weist Vorschlag zu Waffenruhe zurück

Khartum. Die sudanesische Militärregierung hat einen Vorschlag der USA und mehrerer arabischer Länder für eine Waffenruhe zurückgewiesen. Die USA hatten am Freitag zusammen mit Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten zu einer dreimonatigen humanitären Waffenruhe im Sudan aufgerufen. Anschließend solle ein dauerhafter Waffenstillstand in Kraft treten, gefolgt von einem neunmonatigen Übergang zu einer zivilen Regierung, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. (AFP/jW)

