Syrien verhandelt mit Israel zu Abkommen
Damaskus. Syriens Übergangspräsident Ahmed Al-Scharaa hat Verhandlungen mit Israel über ein »Sicherheitsabkommen« bestätigt. Beide Staaten verhandelten derzeit darüber, wie damit die Situation von vor dem Sturz von Präsident Baschar Al-Assad wiederhergestellt werden könnte, sagte er am Freitag abend. Weiter sagte der Islamist, Israel habe nach dem Sturz Assads das Waffenstillstandsabkommen von 1974 faktisch außer Kraft gesetzt und so getan, als habe sich Syrien aus der Vereinbarung zurückgezogen. Damaskus habe aber von Beginn an seine Verpflichtungen eingehalten. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Medien als Zielscheibevom 15.09.2025
-
»Wir wollten die Suche nach Wahrheit begleiten«vom 15.09.2025
-
Drohneneinsätze verschärfen Kriegslagevom 15.09.2025
-
»Lasst uns alles blockieren!«vom 15.09.2025
-
Rechter Sturm in Londonvom 15.09.2025
-
Spitzel enttarntvom 15.09.2025
-
Krieg gegen die Wissenschaftvom 15.09.2025
-
US-Zerstörer kapert Fischerbootvom 15.09.2025