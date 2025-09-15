Syrien verhandelt mit Israel zu Abkommen

Damaskus. Syriens Übergangspräsident Ahmed Al-Scharaa hat Verhandlungen mit Israel über ein »Sicherheitsabkommen« bestätigt. Beide Staaten verhandelten derzeit darüber, wie damit die Situation von vor dem Sturz von Präsident Baschar Al-Assad wiederhergestellt werden könnte, sagte er am Freitag abend. Weiter sagte der Islamist, Israel habe nach dem Sturz Assads das Waffenstillstandsabkommen von 1974 faktisch außer Kraft gesetzt und so getan, als habe sich Syrien aus der Vereinbarung zurückgezogen. Damaskus habe aber von Beginn an seine Verpflichtungen eingehalten. (dpa/jW)