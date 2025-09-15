Rentenzuschüsse steigen langsamer als das BIP

Berlin. Die Milliardenzuschüsse des Bundes für die gesetzliche Rente sind in den vergangenen Jahren langsamer gestiegen als die Wirtschaftsleistung (BIP) Deutschlands. Darauf wies BSW-Chefin Sahra Wagenknecht zur anstehenden Haushaltswoche im Bundestag laut Daten des Statistischen Bundesamts hin. Gemessen an der Wirtschaftskraft gibt der Bund demnach weniger für die Rente aus. Aus der Sicht Wagenknechts widerlegen die Zahlen »die Rentenlüge von der Unfinanzierbarkeit«. Läge heute der prozentuale Anteil des Rentenzuschusses am BIP noch so hoch wie vor 20 Jahren, müsste der Bund rund 30 Milliarden Euro mehr in die Rente stecken. (dpa/jW)