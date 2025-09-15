Nepal: Neue Premierin, neue Todeszahlen

Kathmandu. Die nach heftigen Protesten eingesetzte Übergangsregierungschefin in Nepal hat einen entschiedenen Kampf gegen Korruption angekündigt. Die neue Regierung müsse die Forderungen der mehrheitlich jungen Demonstranten erfüllen, sagte Su­shila Karki am Sonntag in ihrer ersten Rede seit Amtsantritt am Freitag. Sie war früher oberste Richterin. Wie Reuters am selben Tag berichtete, ist die Zahl der Todesopfer bei den Protesten gegen Korruption in der vergangenen Woche auf 72 gestiegen. Dies habe das Gesundheitsministerium des Landes am Sonntag mitgeteilt. Bislang war von mindestens 51 Toten die Rede. (AFP/Reuters/jW)