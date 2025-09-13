Gegründet 1947 Sa. / So., 13. / 14. September 2025, Nr. 213
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 13.09.2025, Seite 6 / Ausland

Iran: IAEA-Chef muss draußen bleiben

Von Knut Mellenthin

Teheran. Irans gesamtes Nuklearmaterial liege nach den Luftangriffen Israels und der USA im Juni unter den Trümmern, teilte Außenminister Abbas Araghtschi am Donnerstag im staatlichen Fernsehprogramm IRIB mit. Ob dieses Material zugänglich ist und in welchem Zustand sich Teile davon befinden, werde gegenwärtig von der Atomenergiebehörde des Landes geprüft. Nach der Untersuchung werde der Oberste Nationale Sicherheitsrat unter Einbeziehung der iranischen Sicherheitsinteressen über weitere Aktionen entscheiden. Damit hat Teheran der drängenden Forderung des Generaldirektors der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, nach zeitnaher Besichtigung des iranischen Nuklearmaterials durch seine Inspekteure eine deutliche Absage erteilt.

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro