Bundesregierung entschärft Streit über EU-Klimaziel

Berlin. Das Bundesumweltministerium beharrt nicht mehr darauf, dass die EU-Umweltminister noch in diesem Monat das neue Klimaziel der EU festlegen, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Umweltminister Carsten Schneider (SPD) hatte die Union noch am Sonntag öffentlich vor einer Blockade gewarnt. Frankreich und andere Staaten drangen darauf, den Beschluss auf den EU-Gipfel am 1. Oktober zu verlagern. (Reuters/jW)