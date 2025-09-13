Pflegedienst wegen Betrugs in Millionenhöhe verurteilt
Berlin. Die Führung eines Pflegedienstes ist in Berlin des Betrugs in Millionenhöhe schuldig gesprochen worden. Der Geschäftsführer wurde zu dreieinhalb Jahren Haft, der Gesellschafter zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt, wie eine Gerichtssprecherin am Freitag mitteilte. Laut Anklage betreute der Pflegedienst zwischen 2017 und 2019 ambulant Intensivpatienten, obwohl die angestellten Pflegekräfte dafür nicht die erforderliche Qualifikation hatten. Demnach wurden unrechtmäßig Leistungen in Höhe von 6,25 Millionen Euro abgerechnet. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
