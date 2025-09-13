Gegründet 1947 Sa. / So., 13. / 14. September 2025, Nr. 213
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 13.09.2025, Seite 5 / Inland

Pflegedienst wegen Betrugs in Millionenhöhe verurteilt

Berlin. Die Führung eines Pflegedienstes ist in Berlin des Betrugs in Millionenhöhe schuldig gesprochen worden. Der Geschäftsführer wurde zu dreieinhalb Jahren Haft, der Gesellschafter zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt, wie eine Gerichtssprecherin am Freitag mitteilte. Laut Anklage betreute der Pflegedienst zwischen 2017 und 2019 ambulant Intensivpatienten, obwohl die angestellten Pflegekräfte dafür nicht die erforderliche Qualifikation hatten. Demnach wurden unrechtmäßig Leistungen in Höhe von 6,25 Millionen Euro abgerechnet. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro