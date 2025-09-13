Inflationsrate steigt erstmals in diesem Jahr

Wiesbaden. Die deutsche Inflationsrate ist im August wegen höherer Preise für Obst und andere Lebensmittel erstmals in diesem Jahr gestiegen. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich um durchschnittlich 2,2 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Für Juni und Juli hatten die Statistiker eine Inflationsrate von jeweils zwei Prozent errechnet. Energie war im August 2,4 Prozent günstiger als ein Jahr zuvor. Allerdings waren die Energiepreise im August 2024 sehr viel deutlicher gesunken. Im Jahresvergleich wirkt das daher wie eine Preissteigerung – ein Basiseffekt, der die Inflationsrate nach oben treibt. (Reuters/dpa/jW)