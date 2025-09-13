Linke und Grüne sammeln Stimmen für U-Ausschuss
Berlin. Zur Aufklärung möglicher Milliardenverluste beim Kauf von Coronamasken wollen die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und Linkspartei mit einer vertraulichen Umfrage im Bundestag die nötigen Stimmen für einen Untersuchungsausschuss finden. Dies kündigten die Abgeordneten Paula Piechotta (Grünen), Tamara Mazzi und Ates Gürpinar (beide Die Linke) am Freitag an. Sie hoffen auf mindestens neun Stimmen aus der Koalition. Anfang der Woche soll ein Dokument an alle Abgeordneten geschickt werden. Die Unterstützer sollen bei der »Unterschriftensammlung« zunächst vertraulich ihr Votum ankündigen. (dpa/jW)
