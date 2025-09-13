Gegründet 1947 Sa. / So., 13. / 14. September 2025, Nr. 213
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 13.09.2025, Seite 4 / Inland

Linke und Grüne sammeln Stimmen für U-Ausschuss

Berlin. Zur Aufklärung möglicher Milliardenverluste beim Kauf von Coronamasken wollen die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und Linkspartei mit einer vertraulichen Umfrage im Bundestag die nötigen Stimmen für einen Untersuchungsausschuss finden. Dies kündigten die Abgeordneten Paula Piechotta (Grünen), Tamara Mazzi und Ates Gürpinar (beide Die Linke) am Freitag an. Sie hoffen auf mindestens neun Stimmen aus der Koalition. Anfang der Woche soll ein Dokument an alle Abgeordneten geschickt werden. Die Unterstützer sollen bei der »Unterschriftensammlung« zunächst vertraulich ihr Votum ankündigen. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro