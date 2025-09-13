Außenamt bestellt russischen Botschafter ein

Berlin. Nach der Verletzung des polnischen Luftraums durch mutmaßlich russische Drohnen hat das Auswärtige Amt am Freitag den russischen Botschafter einbestellt. Das Agieren des russischen Präsidenten Wladimir Putin sei »gefährlich« und »inakzeptabel«, teilte das Ministerium auf der Plattform X zur Begründung mit. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte am Mittwoch erklärt, dass er die Verletzung des polnischen Luftraums nicht für ein Versehen halte. Er sehe darin »eine ganz ernsthafte Gefährdung des Friedens in ganz Europa«. Merz sprach auch von einer »neuen Qualität von Angriffen, die wir aus Russland sehen«. (dpa/jW)