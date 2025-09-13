Außenamt bestellt russischen Botschafter ein
Berlin. Nach der Verletzung des polnischen Luftraums durch mutmaßlich russische Drohnen hat das Auswärtige Amt am Freitag den russischen Botschafter einbestellt. Das Agieren des russischen Präsidenten Wladimir Putin sei »gefährlich« und »inakzeptabel«, teilte das Ministerium auf der Plattform X zur Begründung mit. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte am Mittwoch erklärt, dass er die Verletzung des polnischen Luftraums nicht für ein Versehen halte. Er sehe darin »eine ganz ernsthafte Gefährdung des Friedens in ganz Europa«. Merz sprach auch von einer »neuen Qualität von Angriffen, die wir aus Russland sehen«. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Gemeinsam gegen Genozidvom 13.09.2025
-
Gerupfter Gesetzentwurfvom 13.09.2025
-
Ministerpräsident a. D. sagt adevom 13.09.2025
-
Flüssig in die Tarifrundevom 13.09.2025
-
Milliardenverluste durch Tariffluchtvom 13.09.2025
-
»Wir setzen nicht auf die Justiz oder Verwaltungsakte«vom 13.09.2025