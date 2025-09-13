Trump kündigt Nationalgarde für Memphis an

Washington. Donald Trump hat am Freitag einen Nationalgardeeinsatz für Memphis angekündigt. Eigentlich hatte der US-Präsident schon länger die Stadt Chicago im Blick, um dort gegen angeblich ausufernde Kriminalität vorzugehen – doch dagegen gab es Widerstand. Memphis wäre nach Los Angeles und Washington die dritte Stadt, in der der Präsident eingreift. Ebenfalls am Freitag kündigte Trump an, dass ein Tatverdächtiger im Fall des tödlichen Angriffs auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk gefasst worden ist. Er sei in Gewahrsam, sagte der Republikaner im Sender Fox News. (dpa/jW)