Taiwan rüstet gegen Festlandchina auf

Beijing/Taipeh. China hat seinen neuen Flugzeugträger »Fujian« durch die Taiwanstraße fahren lassen. Das Schiff sei zu »wissenschaftlichen Forschungstests und Übungseinsätzen« unterwegs gewesen, erklärte die chinesische Marine am Freitag. Derweil sagte der Abgeordnete der taiwanischen Regierungspartei DP, Wang Ting-yu, gegenüber AFP am Freitag, dass das Verteidigungsministerium in Taipeh eine kräftige Erhöhung seiner Ausgaben über ein Sonderbudget plane. Der Betrag des über sieben Jahre laufenden Budgets solle demnach zwischen 26 und 33 Milliarden US-Dollar (22 bis 28 Milliarden Euro) umfassen. (AFP/jW)