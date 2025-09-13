Proteste in Nepal: Bislang 51 Tote

Kathmandu. Bei Protesten gegen die Regierung in Nepal sind nach Polizeiangaben in dieser Woche mindestens 51 Menschen getötet worden. Unter den Todesopfern seien »mindestens 21 Demonstranten und drei Polizisten«, sagte ein Polizeisprecher am Freitag gegenüber AFP. Zudem seien mehr als 12.500 Gefängnisinsassen noch immer auf der Flucht. Unter den Toten seien auch Gefangene, die während ihrer Flucht von nepalesischen Regierungskräften getötet worden seien, so der Sprecher. Medienberichten zufolge erlag auch die Ehefrau des ehemaligen Premierministers Jhalanath Khanal am Dienstag ihren Brandverletzungen. Demonstranten hatten neben dem Parlamentssitz auch Wohnhäuser von Regierungsvertretern angezündet. Auslöser der Proteste war eine vorübergehende Blockade von Onlinenetzwerken. Regierungschef Sharma Oli war daraufhin am Dienstag zurückgetreten. (AFP/jW)