Nepal: Verhandlungen über Interimpremier

Kathmandu. Das nepalesische Militär verhandelt nach Protesten in der Hauptstadt Kathmandu und andernorts mit den Demonstranten über eine Übergangsbesetzung des Amts des Premierministers. Ein Militärsprecher sagte Reuters, man werde die Gespräche mit den Demonstranten am Donnerstag fortsetzen. Wegen der regierungskritischen Proteste war Premier Khadga Prasad Sharma Oli am Dienstag zurückgetreten. Bei den Unruhen sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums 30 Menschen gestorben, darunter der Polizei zufolge drei Polizisten. Außerdem seien mehr als 13.500 Gefängnisinsassen entkommen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch laut AFP. (Reuters/AFP/jW)