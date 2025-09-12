Ghana: Abschiebe-abkommen mit USA

Accra. Ghana nimmt nach einer Vereinbarung mit den USA Abgeschobene aus anderen westafrikanischen Ländern auf. Präsident John Mahama teilte am Mittwoch mit, die USA hätten Ghana gebeten, »Staatsangehörige aus Drittstaaten aufzunehmen, die von den USA abgeschoben wurden«. Ghana habe zugestimmt, Menschen aus Westafrika aufzunehmen. Eine erste Gruppe von 14 Abgeschobenen sei bereits in Ghana eingetroffen, darunter mehrere Nigerianer, die inzwischen in ihre Heimatländer zurückgekehrt seien. Vor dem Abschiebeabkommen hatten die USA die Zölle auf Importe aus Ghana erhöht und die Visavergabe an ghanaische Staatsangehörige eingeschränkt. Mahama sagte, die Beziehungen zwischen Accra und Washington hätten sich zuletzt »verschärft«, das Verhältnis sei aber weiterhin gut. Ghanas Nachbarland Nigeria hat sich nach Angaben der Regierung bisher geweigert, ein ähnliches Abkommen abzuschließen. (AFP/jW)