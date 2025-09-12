Katar: Netanjahu droht mit weiteren Angriffen

Doha/Jerusalem. Israel hat Katar und anderen Ländern nach seinem Luftangriff auf die Führungsspitze der Hamas in Doha am Dienstag mit weiteren Attacken gedroht. Regierungschef Benjamin Netanjahu warnte am Mittwoch abend nach Angaben seines Büros: »Ich sage Katar und all den Ländern, die Terroristen Unterschlupf gewähren, entweder weist ihr sie aus oder zieht sie zur Rechenschaft. Denn wenn ihr es nicht tut, dann werden wir es tun.« Katars Außenministerium verurteilte »die ausdrücklichen Drohungen mit künftigen Verletzungen der staatlichen Souveränität«, heißt es in einer Erklärung im Onlinedienst X. Die entsprechende Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats ist indes auf Donnerstag (Ortszeit) verschoben worden, um die Teilnahme des katarischen Regierungschefs zu ermöglichen. (dpa/jW)