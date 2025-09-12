Gegründet 1947 Freitag, 12. September 2025, Nr. 212
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 12.09.2025, Seite 7 / Ausland

Katar: Netanjahu droht mit weiteren Angriffen

Doha/Jerusalem. Israel hat Katar und anderen Ländern nach seinem Luftangriff auf die Führungsspitze der Hamas in Doha am Dienstag mit weiteren Attacken gedroht. Regierungschef Benjamin Netanjahu warnte am Mittwoch abend nach Angaben seines Büros: »Ich sage Katar und all den Ländern, die Terroristen Unterschlupf gewähren, entweder weist ihr sie aus oder zieht sie zur Rechenschaft. Denn wenn ihr es nicht tut, dann werden wir es tun.« Katars Außenministerium verurteilte »die ausdrücklichen Drohungen mit künftigen Verletzungen der staatlichen Souveränität«, heißt es in einer Erklärung im Onlinedienst X. Die entsprechende Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats ist indes auf Donnerstag (Ortszeit) verschoben worden, um die Teilnahme des katarischen Regierungschefs zu ermöglichen. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro