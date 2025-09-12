Gegründet 1947 Freitag, 12. September 2025, Nr. 212
Aus: Ausgabe vom 12.09.2025, Seite 2 / Ausland

Jordanische UN-Mitarbeiterin aus dem Jemen befreit

Amman. Eine von den Ansarollah im Jemen festgehaltene jordanische Mitarbeiterin der Vereinten Nationen ist offiziellen Angaben zufolge wieder frei. Die stellvertretende Leiterin des UN-Kinderhilfswerks UNICEF, Lana Schukri Katau, befinde sich auf dem Weg nach Jordanien, teilte das Außenministerium in Amman am Donnerstag mit. Sie sei mehrere Tage in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa festgehalten worden. Die Ansarollah hatten vor mehr als zehn Tagen die Büros von zwei UN-Hilfsorganisationen in Sanaa gestürmt und mehrere ihrer Mitarbeiter festgenommen. Ihnen wird Spionage für Israel und die USA vorgeworfen. (dpa/jW)

