EU: Misstrauensanträge gegen von der Leyen eingereicht
Brüssel. Zwei Monate nach einem gescheiterten Misstrauensantrag gegen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Fraktion der Linken erneut einen solchen Antrag eingereicht. Das EU-Parlament bestätigte das am Donnerstag. Wenn genug Abgeordnete das Vorhaben unterstützen, könnten die Abgesandten unter Umständen schon im Oktober über die Anträge abstimmen. Die Politik der Kommission habe »schwere soziale und wirtschaftliche Folgen für die EU«, hieß es in einer Erklärung der Linkenfraktion. Ein zweiter Misstrauensantrag wurde von der rechten PfE-Fraktion eingebracht. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
US-Gesandter an Lukaschenkos Tischvom 12.09.2025
-
Fahne hochhaltenvom 12.09.2025
-
Drohnenvorfall zieht Kreisevom 12.09.2025
-
Draußen und doch nicht freivom 12.09.2025
-
Charlie Kirk erschossenvom 12.09.2025