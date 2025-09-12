EU: Misstrauensanträge gegen von der Leyen eingereicht

Brüssel. Zwei Monate nach einem gescheiterten Misstrauensantrag gegen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Fraktion der Linken erneut einen solchen Antrag eingereicht. Das EU-Parlament bestätigte das am Donnerstag. Wenn genug Abgeordnete das Vorhaben unterstützen, könnten die Abgesandten unter Umständen schon im Oktober über die Anträge abstimmen. Die Politik der Kommission habe »schwere soziale und wirtschaftliche Folgen für die EU«, hieß es in einer Erklärung der Linkenfraktion. Ein zweiter Misstrauensantrag wurde von der rechten PfE-Fraktion eingebracht. (AFP/jW)