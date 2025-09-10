IAA bleibt weiterhin in München
München. Die Automesse IAA Mobility bleibt auch in den kommenden Jahren in München. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) habe beschlossen, den Vertrag mit der Messe München zu verlängern, sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller bei der Eröffnung der IAA am Dienstag. Der Vertrag sei um sechs Jahre verlängert worden, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Vor 2021 war Frankfurt am Main Veranstaltungsort der alle zwei Jahre stattfindenden Messe. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
