Sparkassen warnen vor Krise des »Mittelstands«
Berlin. Die Sparkassen warnen angesichts des drohenden dritten Rezessionsjahres in Folge vor einem Substanzverlust des »deutschen Mittelstands« – Unternehmen mit weniger als 2.000 Beschäftigten – fordern von der Bundesregierung Maßnahmen. »Wir haben es mit einer strukturellen Krise zu tun, auf die endlich auch strukturell reagiert werden muss«, sagte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Ulrich Reuter, am Dienstag in Berlin. Einer DSGV-Analyse zufolge ist der Umsatz im »Mittelstand« um vier Prozent und das Betriebsergebnis um 13 Prozent gesunken. Die durchschnittliche Umsatzrendite liege nur noch bei vier Prozent. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Cellforce: Fördergeldrückzahlung offenvom 10.09.2025
-
»Wir sind ein Sprachrohr im Rat der Stadt«vom 10.09.2025
-
Viel Verständnis, wenig Bissvom 10.09.2025
-
Mit Kanonen auf Spatzenvom 10.09.2025
-
Bildungsgrad vom Geld abhängigvom 10.09.2025
-
Warnung vor »Stillstand« im ÖPNVvom 10.09.2025