Sparkassen warnen vor Krise des »Mittelstands«

Berlin. Die Sparkassen warnen angesichts des drohenden dritten Rezessionsjahres in Folge vor einem Substanzverlust des »deutschen Mittelstands« – Unternehmen mit weniger als 2.000 Beschäftigten – fordern von der Bundesregierung Maßnahmen. »Wir haben es mit einer strukturellen Krise zu tun, auf die endlich auch strukturell reagiert werden muss«, sagte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Ulrich Reuter, am Dienstag in Berlin. Einer DSGV-Analyse zufolge ist der Umsatz im »Mittelstand« um vier Prozent und das Betriebsergebnis um 13 Prozent gesunken. Die durchschnittliche Umsatzrendite liege nur noch bei vier Prozent. (Reuters/jW)