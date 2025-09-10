Gegründet 1947 Mittwoch, 10. September 2025, Nr. 210
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 10.09.2025, Seite 4 / Inland

Union will nicht über AfD-Verbot sprechen

Berlin. Die Union lehnt Gespräche mit den Grünen über ein AfD-Verbotsverfahren ab. CSU-Politiker Alexander Hoffmann zweifelte die »Ernsthaftigkeit« des Vorstoßes an und sprach von »Öffentlichkeitsarbeit«. Die Grünen hatten Union, SPD und Linke zu Beratungen eingeladen, um ein Verfahren zu prüfen. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch zeigte sich offen, kritisierte jedoch ebenfalls die Inszenierung des Grünen-Angebots. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

