Union will nicht über AfD-Verbot sprechen
Berlin. Die Union lehnt Gespräche mit den Grünen über ein AfD-Verbotsverfahren ab. CSU-Politiker Alexander Hoffmann zweifelte die »Ernsthaftigkeit« des Vorstoßes an und sprach von »Öffentlichkeitsarbeit«. Die Grünen hatten Union, SPD und Linke zu Beratungen eingeladen, um ein Verfahren zu prüfen. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch zeigte sich offen, kritisierte jedoch ebenfalls die Inszenierung des Grünen-Angebots. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Inland
