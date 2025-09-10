Bremen: Indonesisches Konsulat besprüht
Bremen. Das indonesische Honorarkonsulat in Bremen ist in der Nacht zum Montag auf einer Länge von rund 30 Metern mit Schriftzügen besprüht worden. Darunter sei ein Ausruf, der als »regierungskritisch« eingestuft werde, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In Indonesien hatte es jüngst Proteste gegen die Regierung gegeben, die sich an niedrigen Löhnen und hohen Vergünstigungen für Parlamentarier entzündeten. Bei der Niederschlagung der Proteste wurden mehrere Menschen getötet. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Inland
