Protest in London gegen israelische Kriegsprofiteure

London. Bei der Eröffnung der britischen Rüstungsmesse DSEI haben Hunderte Demonstranten gegen die Teilnahme israelischer Waffenproduzenten protestiert. Sie schwenkten palästinensische Flaggen und hielten Plakate mit der Aufschrift »Stoppt den Gazagenozid« hoch. Britannien hatte zuvor israelische Regierungsvertreter von der Messe ausgeschlossen, doch 51 Unternehmen aus Israel sind dabei, unter anderem Elbit, Israel Aerospace Industries und Rafael. Sie sollten »nicht eingeladen werden, von der unbeschreiblichen Zerstörung zu profitieren, die sie im Gazastreifen verursacht haben«, erklärte Emily Apple von der Organisation »Campaign Against Arms Trade«. (AFP/jW)