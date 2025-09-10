Albanese kommt in die jW-Maigalerie
Berlin. Francesca Albanese tritt am Donnerstag in der Maigalerie der jungen Welt in Berlin auf. Die UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in den besetzten palästinensischen Gebieten wird von der Gruppe »Besetzung gegen Besatzung« zu einer Veranstaltung unter dem Titel »Germany in the economy of genocide« eingeladen. Schon im Februar hatte die jW ihre Räume für einen andernorts untersagten Vortrag von Albanese zur Verfügung gestellt. Die Polizei umstellte damals das Gebäude mit 22 Polizeiwagen, während bewaffnete Polizisten in den Räumlichkeiten präsent waren. Am Donnerstag sollen neben Albanese unter anderem der Ökonom Shir Hever, die Juristin Nahed Samour und die Anwältin Beate Bahnweg teilnehmen. Eine Gruppe solidarischer Prozessbegleiter wird zudem einen Bericht vorstellen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und wird auch im Livestream auf der jW-Website verfügbar sein. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
