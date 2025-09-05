Pistorius: Bundeswehr auf dem Weg zur »Kriegstüchtigkeit« vorangekommen

Bernd von Jutrczenka/dpa Muss gleich wieder los: Boris Pistorius am Donnerstag in einem Fernsehstudio am Pariser Platz in Berlin

Berlin. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat der Bundeswehr Fortschritte bei Ausstattung und Personal attestiert. »Wir sind auf dem Weg zur Kriegstüchtigkeit, zur vollen Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit, ein gutes Stück vorangekommen«, sagte Pistorius am Donnerstag in einem Interview mit dem Fernsehsender Sat1. Er sprach etwa von »wirklich außerordentlich voluminösen Munitionsaufträgen« für die Bundeswehr. Zudem wachse die Truppe auch personell. »Wir schreiben in diesem Jahr schwarze Zahlen bei den Personaleinstellungen. Das heißt, wir stellen erstmals seit fünf oder sechs Jahren wieder mehr ein, als rausgehen aus der Bundeswehr«, betonte der Minister. Man sei »auf einem Aufwuchspfad«. Den wolle die Regierung »verstärken und beschleunigen durch den neuen Wehrdienst«. (AFP/jW)