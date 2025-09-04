Trump bereit zu Truppenaufstockung in Polen

Evan Vucci/AP/dpa Karol Nawrocki mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus (Washington, 3.9.2025)

Washington. US-Präsident Donald Trump zeigt sich bereit, das Kontingent von US-Soldaten in Polen aufzustocken. Bei einem Treffen mit dem polnischen Präsidenten Karol Nawrocki in Washington sicherte Trump am Mittwoch dem Gast zu, die US-Truppen dort zu belassen. Er sei zudem bereit, weitere Soldaten zu entsenden, sollte Polen dies wünschen. Die USA würden Polen dabei helfen, sich selbst zu verteidigen. Ein möglicher Abzug von US-Truppen aus Europa ist seit Beginn der Präsidentschaft Trumps ein wiederkehrendes Thema. Er hatte wiederholt mit dem Abzug der amerikanischen Soldaten gedroht und europäischen Staaten vorgeworfen, zu wenig für ihre eigene Verteidigung zu tun.

Trump lobte Nawrocki, der nach seinem Amtsantritt im vergangenen Monat seine erste Auslandsreise nach Washington absolvierte. Nawrocki mache »einen wirklich fantastischen Job«, sagte der US-Präsident. Nawrocki ist ein konservativ-nationalistischer Politiker, der der oppositionellen PiS-Partei nahesteht. (Reuters/jW)