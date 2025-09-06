jW 1995 wurden der Verlag 8. Mai und die LPG junge Welt gegründet

Am 7. Oktober 1995, also vor fast genau 30 Jahren, wurde die Genossenschaft LPG junge Welt eG gegründet. Nach der verkündeten Einstellung der Tageszeitung junge Welt Anfang April desselben Jahres wurde rasch die Verlag 8. Mai GmbH vom damaligen Betriebsratsvorsitzenden und einem weiteren Kollegen gegründet, um das weitere Erscheinen der Zeitung überhaupt möglich zu machen. Schnell war klar, dass mittel- und langfristig zusätzliches Kapital gewonnen werden muss, um auf dem kapitalistischen Markt agieren zu können. Erst als alle bürokratischen Hürden genommen waren, konnte die Gründungsversammlung der LPG junge Welt eG am 7. Oktober 1995 stattfinden. Das erste halbe Jahr musste der Verlag also ohne jegliche Unterstützung über die Runden kommen. Die Genossenschaft war dann drei weitere Jahre später in der Lage, mit dem bis dahin angesammelten Kapital der ersten Mitglieder die Mehrheit an der Verlag 8. Mai GmbH zu übernehmen. Heute haben wir das damals projektierte Ziel erreicht, nach dem der Verlag aus eigener Kraft existieren und die täglich anfallenden Kosten selbst erwirtschaften kann. Die Genossenschaft wird aber auch weiterhin gebraucht, zum Beispiel, weil sie den Verlag weitgehend unabhängig von Banken und anderen Geldgebern macht. Das wiederum ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Zeitung bei ihrer konsequenten inhaltlichen Linie bleiben kann.

Was ursprünglich für drei Monate abgesichert werden sollte, funktioniert nun bereits seit über 30 Jahren. Was eindrücklich belegt, dass eine marxistisch orientierte und wirkmächtige Tageszeitung dringend gebraucht wird. Alle, die zu dieser Erfolgsgeschichte beigetragen haben, laden wir zu einem Empfang am Dienstag, dem 7. Oktober 2025, ab 18 Uhr in die jW-Ladengalerie ein: Mitarbeitende, Autoren, Geschäftspartner, Unterstützer, Leserinnen und Leser, Genossinnen und Genossen sollen bei feiner Musik, ausgewählten Getränken und Speisen zu guten Gesprächen zusammenkommen. Um Voranmeldung wird gebeten unter maigalerie@jungewelt.de (Stichwort: 7.10.).

PS: Am 7. Oktober 1949 wurde übrigens die Deutsche Demokratische Republik gegründet. Der BRD-Inlandsgeheimdienst begründet seine Behauptung, die junge Welt wäre linksextremistisch und verfolge die Errichtung einer Einparteiendiktatur, ausdrücklich auch damit, dass unsere Genossenschaft LPG junge Welt eG wie die DDR an einem 7. Oktober gegründet wurde. Das ist zwar Blödsinn, aber wir werden es uns trotzdem nicht nehmen lassen, am kommenden 7. Oktober mit einem Gläschen auch auf den 76. Jahrestag der Gründung des bisher einzigen deutschen Staates anzustoßen, von dem niemals ein Krieg ausging.