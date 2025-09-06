Trump bekräftigt Pläne für Halbleiterzölle

Washington. Die USA werden den Worten von Präsident Donald Trump zufolge bald »erhebliche« Zölle auf Halbleiterimporte erheben. Bei einem Dinner mit den Chefs großer Techunternehmen am Donnerstag (Ortszeit) kündigte der US-Präsident gewohnt diffus an, die Einfuhrgebühr solle »nicht so hoch, aber ziemlich erheblich« ausfallen. Bereits Anfang August hatte er Zölle von 100 Prozent auf Halbleiter in Aussicht gestellt, allerdings nicht erwähnt, wann diese in Kraft treten sollen. (AFP/jW)