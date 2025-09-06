USA: ICE-Razzia stoppt Bau von Batteriefabrik

Atlanta. Eine Großrazzia der US-Einwanderungsbehörde ICE im Bundesstaat Georgia hat zum vorübergehenden Stopp des Baus einer Batteriefabrik der südkoreanischen Technikunternehmen Hyundai Motor und LG Energy Solution geführt. Etwa 450 Arbeiter seien am Donnerstag (Ortszeit) festgenommen worden, so eine Behörde des US-Justizministeriums. Das Projekt gehört zu den größten Investitionen im Bundesstaat. Der Vorgang reiht sich in die zunehmend restriktive Politik der US-Regierung gegen Migranten jeder Art ein. Südkoreas Regierung schritt ein und forderte die USA auf, die Rechte ihrer Staatsbürger zu wahren. (Reuters/jW)