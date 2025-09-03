DR Kongo: Rebellen erheben Vorwürfe
Kinshasa. Der Anführer des politischen Arms der Miliz »M 23«, Corneille Nangaa, hat der Regierung der Demokratischen Republik Kongo am Montag vorgeworfen, wiederholt den vereinbarten Waffenstillstand verletzt zu haben. Dies sagte der Chef der Kongo-Fluss-Allianz auf einer Pressekonferenz. Er forderte die Vermittler aus Katar, die Afrikanische Union und die Vereinten Nationen auf, die kongolesische Regierung zur Einhaltung der Verträge zu drängen, und drohte mit einer »angemessenen Antwort« auf neue Angriffe der Armee. Am 19. Juli hatten sich die Regierung und »M 23«-Miliz in Katar in einer Grundsatzerklärung dazu verpflichtet, bis zum 8. August Verhandlungen aufzunehmen und bis zum 18. August eine Einigung zu erzielen. Beide Fristen verstrichen jedoch. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
»Die Gefahr des Sturzes Arévalos besteht weiterhin«vom 03.09.2025
-
Für den Friedenvom 03.09.2025
-
Gefangen, gefoltert, krankvom 03.09.2025
-
Anerkennung unter Vorbehaltvom 03.09.2025
-
Mit Militärparade und Amnestievom 03.09.2025
-
Maulkorb für Pressevom 03.09.2025
-
Schweigend gegen Vučićvom 03.09.2025