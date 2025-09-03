Gegründet 1947 Mittwoch, 3. September 2025, Nr. 204
Aus: Ausgabe vom 03.09.2025, Seite 6 / Ausland

Razzia gegen britische Palästina-Solidarität

London. Fünf Sprecher der Kampagnengruppe Defend Our Juries (DOJ) sind am frühen Dienstag morgen in verschiedenen britischen Städten festgenommen worden. Ihnen drohen nach Angaben von Amnesty International bis zu 14 Jahre Haft nach dem Antiterrorgesetz. Für Sonnabend hat DOJ Massenproteste gegen das Verbot des Solidaritätsnetzwerks Palestine Action angekündigt. So sollen vor dem Parlament Schilder mit der Aufschrift »Ich bin gegen Völkermord. Ich unterstütze Palestine Action« hochgehalten werden, was als terroristische Straftat gewertet wird. (jW)

