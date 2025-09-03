Urteilsfindung gegen Bolsonaro beginnt

Brasília. Brasiliens Oberstes Gericht hat am Dienstag mit der Urteilsfindung gegen den früheren Präsidenten Jair Bolsonaro begonnen. Ihm und sieben Mitangeklagten wird ein versuchter Staatsstreich gegen seinen linken Nachfolger Luiz Inácio Lula da Silva nach der Wahl 2022 vorgeworfen. Bis zum 12. September sind fünf Sitzungstage angesetzt. Im Falle einer Verurteilung drohen bis zu 43 Jahre Haft. (dpa/jW)